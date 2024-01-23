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В Донецке под обстрел попал Дом культуры, где оккупанты готовились к выборам

23 января 2024 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Донецке под обстрел попал Дом культуры, где оккупанты готовились к выборам
"Прилет" по Дому культуры в Донецке, где были оккупанты. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня в Донецке под обстрел попал Дом культуры, где оккупанты готовились к выборам Путина. Сообщается, что ранения получили два человека.

Об этом заявили росСМИ.

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Российские пропагандистские СМИ сообщают, что украинские военные якобы ударили по Дому культуры имени Куйбышева в Донецке. Как известно, там оккупанты готовились к выборам Путина. Сообщается о ранении двух человек.

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"Прилет" по Дому культуры в Донецке, где были оккупанты. Фото: t.me\kulemzin_donetsk

В сети пишут, что там была общественная приемная партии "Единая Россия".

В то же время украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, что в Донецке произошло попадание в здание общественной приемной главаря "ДНР", где шла подготовка к выборам.

Сами оккупанты говорят, что в результате взрыва выбило все стекла из ближайших окон, порубило и закоптило стены, обломки также попали внутрь помещений, а на площади перед Домом культуры огромная воронка.

Напомним, 22 января в российском городе Самара случился пожар на рынке. Площадь пожара составляла более 1000 кв. Местные говорят, что тоже были слышны взрывы.

Кроме того, 21 января в Ленинградской области России произошло возгорание на одном из терминалов Морского торгового порта. До этого в городе были слышны взрывы и местные жители видели беспилотники в небе и якобы их "прилет" по терминалу.

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взрыв
обстрелы
оккупанты
Донецк

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