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У Донецьку під обстріл потрапив Будинок культури, де окупанти готувалися до виборів

23 січня 2024 14:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Донецьку під обстріл потрапив Будинок культури, де окупанти готувалися до виборів
"Приліт" по Будинку культури в Донецьку, де були окупанти. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у Донецьку під обстріл потрапив Будинок культури, де окупанти готувалися до виборів Путіна. Повідомляється, що поранення отримали двоє людей.

Про це заявили росЗМІ.

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Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що українські військові нібито вдарили по Будинку культури імені Куйбишева у Донецьку. Як відомо, там окупанти готувалися до виборів Путіна. Повідомляється про поранення двох людей.

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"Приліт" по Будинку культури в Донецьку, де були окупанти. Фото: t.me\kulemzin_donetsk

У мережі пишуть, що там була громадська приймальня партії "Єдина Росія".

Водночас український журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що в Донецьку трапилося влучання в будівлю громадської приймальні ватажка "ДНР", де йшла підготовка до виборів. 

Самі окупанти кажуть, що внаслідок вибуху вибило всі шибки з найближчих вікон, посікло і закоптило стіни, уламки також потрапили всередину приміщень, а на площі перед Будинком культури величезна вирва. 

Нагадаємо, 22 січня у російському місті Самара спалахнула пожежа на ринку. Площа пожежі становила понад 1 000 м. кв. Місцеві кажуть, що також було чути вибухи.

Крім того, 21 січня у Ленінградській області Росії сталося загоряння на одному з терміналів Морського торговельного порту. До цього у місті було чутно вибухи і місцеві жителі бачили безпілотники в небі та нібито їх "приліт" по терміналу.

вибори
вибух
обстріли
окупанти
Донецьк

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