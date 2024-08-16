Взрывы в Донецке 16 августа — что известно

Дым после взрыва в оккупированном Донецке. Фото: скриншот

Во временно оккупированном Донецке в пятницу, 16 августа, раздалась серия мощных взрывов. Сейчас над городом поднимается дым.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Донецке 16 августа

По данным местных Telegram-каналов, в городе якобы есть попадание в торговый центр "Галактика" в Петровском районе. Также "попадание" могло произойти в жилой дом близ ТРЦ.