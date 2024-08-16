Вибухи у Донецьку 16 серпня — що відомо

Дим після вибуху в окупованому Донецьку. Фото: скриншот

У тимчасово окупованому Донецьку у п'ятницю, 16 серпня, пролунала серія потужних вибухів. Наразі над містом здіймається дим.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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За даними місцевих Telegram-каналів, в місті, нібито, є влучання у торговельний центр "Галактика" у Петровському районі. Також "влучання" могло статися у житловий будинок поблизу ТРЦ.