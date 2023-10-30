В ГНСУ подтвердили сбивание российского СУ-25 возле Авдеевки

Российский боевой самолет СУ-25. Фото: Wikipedia

Украинским пограничникам удалось сбить российский боевой самолет СУ-25. Это произошло вчера, 29 октября, вблизи Авдеевки.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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"Вчера расчет ПЗРК пограничного подразделения сбил российский боевой самолет, предварительно штурмовик СУ-25, на Авдеевском направлении", — говорится в сообщении.

В ГНСУ отметили, что после поражения воздушная цель противника задымилась, начала терять высоту и скрылась за горизонтом.

скриншот сообщения Госпогранслужбы

Напомним, что украинским защитникам удалось уничтожить российскую противотанковую установку вместе с боекомплектом. По вражеской технике воины ударили с помощью дрона.

Также Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал эффективную работу операторов дронов на фронте. Украинские бойцы уничтожают вражескую технику и живую силу противника.