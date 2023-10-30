У ДПСУ підтвердили збиття російського СУ-25 біля Авдіївки

Російський бойовий літак СУ-25. Фото: Wikipedia

Українським прикордонникам вдалося збити російський бойовий літак СУ-25. Це сталося вчора, 29 жовтня, поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Читайте також:

Збили СУ-25 біля Авдіївки

"Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що після ураження повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм.

скриншот допису Держприкордонслужби

Нагадаємо, що українським захисникам вдалося знищити російську протитанкову установку разом з боєкомплектом. По ворожій техніці воїни вдарили за допомогою дрона.

Також Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав ефективну роботу операторів дронів на фронті. Українські бійці знищують ворожу техніку та живу силу ворога.