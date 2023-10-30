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У ДПСУ підтвердили збиття російського СУ-25 біля Авдіївки

30 жовтня 2023 13:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У ДПСУ підтвердили збиття російського СУ-25 біля Авдіївки
Російський бойовий літак СУ-25. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українським прикордонникам вдалося збити російський бойовий літак СУ-25. Це сталося вчора, 29 жовтня, поблизу Авдіївки.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку", — йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зазначили, що після ураження повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм.

скриншот
скриншот допису Держприкордонслужби

Нагадаємо, що українським захисникам вдалося знищити російську протитанкову установку разом з боєкомплектом. По ворожій техніці воїни вдарили за допомогою дрона.

Також Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав ефективну роботу операторів дронів на фронті.  Українські бійці знищують ворожу техніку та живу силу ворога.

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