В ГПСУ показали, как военные накрыли огнем оккупантов вблизи Бахмута

Оккупант перед ударом ВСУ. Фото: скриншот с видео

На Бахмутском направлении пограничники нанесли точный удар по позиции врага. В результате один захватчик — "200", а еще один — "300".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе и показали соответствующее видео.

Читайте также:

Работа пограничников на Бахмутском направлении

Украинские военные из станкового противотанкового гранатомета накрыли огнем вражескую позицию на Бахмутском направлении.

"В настоящее время на нее шел российский пехотинец. В результате захватчик — "200", еще один оккупант — "300"", — говорится в сообщении.

Другие успехи Сил обороны

Напомним, 23 января Силы обороны нейтрализовали или уничтожили около 200 различных вражеских БпЛА на Таврическом направлении. Кроме того, российская армия уменьшилась на 394 человека.

Также мы писали, что в Новомихайловке Донецкой области бойцы 79 бригады всеми силами сдерживают врага, пытающегося штурмовать. Обычно наши военные "успокаивают" врага дронами.

Кроме того, украинские военные уничтожили редкую российскую санитарную бронемашину тактического звена ЗСА-Т в Луганской области. На эту операцию бойцы ВСУ потратили несколько ударных беспилотников.