Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У ДПСУ показали, як військові накрили вогнем окупантів поблизу Бахмута arrow

У ДПСУ показали, як військові накрили вогнем окупантів поблизу Бахмута

27 січня 2024 10:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ДПСУ показали, як військові накрили вогнем окупантів поблизу Бахмута
Окупант перед ударом ЗСУ. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали відповідне відео. 

Читайте також:

Робота прикордонників на Бахмутському напрямку

Українські військові зі станкового протитанкового гранатомета накрили вогнем ворожу позицію на Бахмутському напрямку.

"У цей час на неї йшов російський піхотинець. У результаті загарбник — "200", ще один окупант — "300"", — йдеться у повідомленні. 

Інші успіхи Сил оборони

Нагадаємо, 23 січня Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Також ми писали, що у Новомихайлівці Донецької області бійці 79 бригади всіма силами стримують ворога, який намагається штурмувати. Зазвичай наші військові "приборкують" ворога дронами.

Крім того, українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників. 

обстріли
військові
окупанти
війна в Україні
ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі