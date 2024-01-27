У ДПСУ показали, як військові накрили вогнем окупантів поблизу Бахмута

Окупант перед ударом ЗСУ. Фото: скриншот з відео

На Бахмутському напрямку прикордонники завдали влучного удару по позиції ворога. У результаті один загарбник — "200", а ще один — "300".

Про це повідомили в Держприкордонслужбі та показали відповідне відео.

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Українські військові зі станкового протитанкового гранатомета накрили вогнем ворожу позицію на Бахмутському напрямку.

"У цей час на неї йшов російський піхотинець. У результаті загарбник — "200", ще один окупант — "300"", — йдеться у повідомленні.

Інші успіхи Сил оборони

Нагадаємо, 23 січня Сили оборони нейтралізували або знищили близько 200 різних ворожих БпЛА на Таврійському напрямку. Крім того, російська армія зменшилася на 394 особи.

Також ми писали, що у Новомихайлівці Донецької області бійці 79 бригади всіма силами стримують ворога, який намагається штурмувати. Зазвичай наші військові "приборкують" ворога дронами.

Крім того, українські військові знищили рідкісну російську санітарну бронемашину тактичної ланки ЗСА-Т у Луганській області. На цю операцію бійці ЗСУ витратили декілька ударних безпілотників.