Германия отреагировала на участие ее танков в боях за Курскую область

Немецкий танк "Леопард 2". Фото: иллюстративное: Bloomberg

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отреагировал на сообщение о том, что вооруженные силы Украины используют немецкую технику в ходе операции в Курской области. Он отметил, что все немецкое оружие передавалось под ответственность Украины.

Об этом Линднер заявил в интервью SRF в воскресенье, 18 августа.

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"Оружие передано под ответственность Украины, которая защищается от агрессора и реализует свое право на самооборону", — подчеркнул Линднер.

Немецкий министр добавил, что оружие будет использовано в интересах украинской оборонной кампании.

Напомним, издание Bild ранее сообщало, что на одном из видео из Курской области России был замечен инженерный танк Wiesent на базе танка Leopard 1 с символикой украинской армии.

Предполагается, что при операции Украина использует несколько таких машин. Также публиковали видео применения ВСУ в Курской области германских БМП Marder.