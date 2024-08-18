Німеччина відреагувала на участь її танків у боях за Курську область

У ФРН прокоментували участь німецької техніки в боях на Курщині
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України використовують німецьку техніку під час операції у Курській області. Він зазначив, що уся німецька зброя передавалась під відповідальність України.
Про це Лінднер заявив в інтерв’ю SRF у неділю, 18 серпня.
Німецькі танки у Курській області
"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", — наголосив Лінднер.
Німецький міністр додав, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.
Нагадуємо, видання Bild раніше повідомляло, що на одному з відео з Курської області Росії був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.
Припускається, що під час операції Україна використовує декілька таких машин. Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.
Читайте Новини.LIVE!