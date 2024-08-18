Німеччина відреагувала на участь її танків у боях за Курську область

Німецький танк "Леопард 2". Фото: ілюстративне: Bloomberg

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер відреагував на повідомлення про те, що Збройні сили України використовують німецьку техніку під час операції у Курській області. Він зазначив, що уся німецька зброя передавалась під відповідальність України.

Про це Лінднер заявив в інтерв’ю SRF у неділю, 18 серпня.

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"Зброя передана під відповідальність України, яка захищається від агресора і реалізує своє право на самооборону", — наголосив Лінднер.

Німецький міністр додав, що зброю буде використано в інтересах української оборонної кампанії.

Нагадуємо, видання Bild раніше повідомляло, що на одному з відео з Курської області Росії був помічений інженерний танк Wiesent на базі танка Leopard 1 із символікою української армії.

Припускається, що під час операції Україна використовує декілька таких машин. Також публікували відео застосування ЗСУ в Курській області німецьких БМП Marder.