В Генштабе назвали количество дронов, которые РФ выпустила по Украине за сутки
За сутки оккупационная армия выпустила по Украине 96 ударных дронов типа "Shahed-131/136". Силами и средствами ПВО уничтожены 66 ударных БпЛА.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Сколько "шехедов" РФ выпустила по Украине в сутки
Как сообщается, за предыдущие сутки российские оккупанты выпустили по Украине 96 "шахедов". Силам ПВО удалось уничтожить 66 ударных БпЛА.
"Также, в текущие сутки захватчики снова нанесли авиационный удар, применив 26 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Наши защитники уничтожены 21 вражеский дрон", — говорится в сообщении.
Кроме того, Украина потерпела авиационные и артиллерийские удары. В общей сложности захватчики нанесли 13 ракетных и 127 авиационных ударов, совершил 181 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.
Напомним, сегодня ночью оккупанты обстреляли Львовскую область. В результате падения обломков уничтожен музей Романа Шухевича и поврежден университет, где 100 лет назад учился Степан Бандера.
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