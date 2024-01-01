У Генштабі назвали кількість дронів, які РФ випустила по Україні за добу

Дрон типу Shahed-131/136. Фото: з відкритих джерел

За добу окупаційна армія випустила по Україні 96 ударних дронів типу Shahed-131/136. Силами та засобами ППО знищено 66 ударних БпЛА.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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Як повідомляється, за попередню добу російські окупанти випустили по Україні 96 "шахедів". Силам ППО вдалося знищити 66 ударних БпЛА.

"Також поточної доби загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Наші оборонці знищили 21 ворожий дрон", — йдеться у повідомленні.

Окрім того, Україна зазнала авіаційних та артилерійських ударів. Загалом загарбники завдали 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснивши 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти обстріляли Львівську область. Внаслідок падіння уламків знищений музей Романа Шухевича та пошкоджений університет, де 100 років тому навчався Степан Бандера.