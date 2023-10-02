В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

За предыдущие сутки украинские военные нанесли более десяти ударов по оккупантам. Российские террористы потеряли немало техники, вооружения и личного состава.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе рассказали, что за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили зенитно-ракетный комплекс, пункт управления, состав боеприпасов и 16 артиллерийских средств противника.

Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

Сводка Генштаба 2 октября. Фото: скриншот

Напомним, недавно в ISW рассказали, что россияне продолжают пытаться продвигаться вблизи Бахмута, но так и не совершили ни одного прорыва. Кроме того, оккупанты безрезультатно атаковали вблизи Авдеевки и Марьинки и пытались отбить утраченные позиции вблизи Новомихайловки.