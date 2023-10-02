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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах

2 жовтня 2023 07:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу українські військові завдали понад десять ударів по окупантах. Російські терористи втратили чимало техніки, озброєння та особового складу.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Удари ЗСУ по окупантах 

У Генштабі розповіли, що протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім того, підрозділи ракетних військ уразили зенітно-ракетний комплекс, пункт управління, склад боєприпасів та 16 артилерійських засобів противника.

Попри це Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, продовжують закріплятися на зайнятих рубежах та виснажують ворога. 

зведення Генштабу 2 жовтня

зведення Генштабу 2 жовтня
Зведення Генштабу 2 жовтня. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно в ISW розповіли, що росіяни продовжують намагатися просуватися поблизу Бахмута, але так і не зробили жодного прориву. Окрім того, окупанти безрезультатно атакували поблизу Авдіївки та Мар’їнки і намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

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