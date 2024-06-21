Украинские военные атаковали нефтеперерабатывающие объекты России — детали от Генштаба

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Украинские военные успешно поразили несколько объектов нефтеперерабатывающей отрасли России. К тому же были нанесены удары по другим важным целям оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в пятницу, 21 июня.

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Успешные удары ВСУ

Подразделения ВСУ и СБУ в ночь на 20 июня атаковали склад горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области, а также нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея.

"В районе нефтебазы "Энемская" зафиксировано по меньшей мере пять взрывов, после чего начался пожар. Подтверждается также поражение склада горюче-смазочных материалов противника в Тамбовской области. Известно о повреждении как минимум одной емкости с нефтепродуктами", — говорится в сообщении.

В ночь на 21 июня беспилотниками были атакованы Афипский, Ильский, Краснодарский и Астраханский нефтеперерабатывающие заводы. К тому же нанесены удары по радиолокационным станциям и центрам радиоэлектронной разведки российских оккупантов в Брянской области и временно оккупированном Крыму.

Сейчас информация о поражении вражеских целей уточняется.

В Генштабе отметили, что ночью 21 июня Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению Shahed-136, а также "Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. Зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне жалуются на атаку дронов во временно оккупированном Крыму и Ейске. В результате взрывов зафиксированы пожары.

Также в ночь на 18 июня нефтеперерабатывающие комплексы России атаковали дроны, в результате чего на них разгорелись пожары. Об успешных результатах операции рассказали в СБУ.