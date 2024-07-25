Удар Искандером по Харькову — разведка нашла военных РФ, причастных к обстрелу

Последствия российского удара. Иллюстративное фото: Укринформ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) идентифицировало российских военных, ударивших "Искандерами" по Харьковской и Сумской областях. Они служат в 112-й ракетной бригаде вооруженных сил России.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР в четверг, 25 июля.

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Кто причастен к военному преступлению

По данным разведки, к преступлению причастны 30 человек командного состава 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии московского военного округа ВС РФ, воинская часть №03333.

В ГУР отмечают, что постоянное место дислокации этой бригады находится в городе Шуя Ивановской области.

Военные преступники, причастные к обстрелам Украины из "Искандеров". Фото: ГУР

"В состав бригады входят один ракетно-технический дивизион и три ракетных дивизиона, в которых насчитывается девять батарей с 12 пусковыми установками комплекса "Искандер", — говорится в сообщении.

Украинские спецслужбы добавляют, что это оружие может поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Российские военные преступники. Фото: ГУР

Фотографии, полный список имен, званий, адресов и паспортных данных российских военных преступников, причастных к обстрелу Харьковщины и Сумщины ракетами "Искандер", можно просмотреть по ссылке.

Напомним, 24 июля россияне впервые ударили по Харькову кассетной ракетой "Искандер". Это произошло во время повторного удара по городскому промышленному объекту.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки на Харьков 24 июля получил повреждения частный сектор. В одном из домов вспыхнул пожар. Есть погибший.