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У ГУР ідентифікували воєнних злочинців РФ, які вдарили "Іскандерами" по Харківщині та Сумщині

25 липня 2024 15:59
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Удар Іскандером по Харкову — розвідка знайшла військових РФ, причетних до обстрілу
Наслідки російського удару. Ілюстративне фото: Укрінформ
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) ідентифікувало російських військових, які вдарили "Іскандерами" по Харківській та Сумській областях. Вони служать у 112-й ракетній бригаді збройних сил Росії.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР у четвер, 25 липня.

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Хто причетний до воєнного злочину

За даними розвідки, до злочину причетні 30 осіб командного складу 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії московського військового округу ЗС РФ, військова частина №03333.

У ГУР зазначають, що постійне місце дислокації цієї бригади розташоване у місті Шуя Івановської області.

Причетні до ударів Іскандерами по Харкову
Воєнні злочинці, причетні до обстрілів України з "Іскандерів". Фото: ГУР

"До складу бригади входять один ракетно-технічний дивізіон та три ракетні дивізіони, в яких налічуються дев'ять батарей з 12 пусковими установками комплексу "Іскандер", — йдеться у повідомленні.

Українські спецслужби додають, що ця зброє може вражати цілі на відстані у понад 500 кілометрів.

ГУР показало фото воєнних злочинців РФ
Російські воєнні злочинці. Фото: ГУР

Фотографії, повний список імен, звань, адрес та паспортних даних російських воєнних злочинців, причетних до обстрілу Харківщини та Сумщини ракетами "Іскандер" можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо,  24 липня росіяни вперше вдарили по Харкову касетною ракетою "Іскандер". Це сталося під час повторного удару по міському промисловому об'єкту. 

Також ми повідомляли, що внаслідок ранкової ракетної атаки на Харків 24 липня зазнав пошкоджень приватний сектор. В одному з будинків спалахнула пожежа. Є загиблий.

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