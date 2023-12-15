В ГУР подтвердили, что РФ хочет захватить три украинских города до 2026 года — возможно ли это

Представитель ГУР Андрей Черняк. Фото: ГУР

В немецкой разведке заявили, что Россия планирует захватить Харьков, Днепр и Запорожье до 2026 года. В ГУР подтвердили намерения врага продвинуться и захватить новые территории Украины.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк в комментарии LIGA.net.

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По словам Черняка, у россиян есть намерения продвигаться и захватывать новые города Украины, однако у врага нет необходимых для этого военных ресурсов.

"Путин вчера на пресс-конференции все озвучил. Они будут пытаться и собираются идти дальше, но достаточных сил и средств нет", — сказал он.

Отметим, что 14 декабря, во время пресс-конференции Путин заявил, что "мир наступит только тогда, когда Россия достигнет своей цели", подтверждая нежелание вести переговоры с Украиной.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что россияне не планируют вести войну против Украины в 2025 году.

"Планов вести войну в 2025 году у РФ по состоянию на этот момент нет. У них тоже есть проблемы. Дело не только в настроениях общества, но и в ресурсах. Потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там неограничены. Возможно, немного грубо прозвучит", но мы воюем за чужие средства, а они - за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", — отметил он.

Напомним, что 14 декабря издание Bild писало, что Россия планирует активно продвигаться на фронте в ближайшие два года. Кремль рассчитывает на снижение поддержки Запада и имитацию переговоров.

Ранее мы писали, что в России прошла пресс-конференция Путина об итогах года. Кремлевский диктатор снова назвал Одессу исторически "русским городом".

Кроме того, во время пресс-конференции президента РФ Владимира Путина к нему обратился двойник. Правда, им оказался не настоящий человек, а сгенерированное из-за искусственного интеллекта изображение.