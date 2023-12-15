У ГУР підтвердили, що РФ хоче захопити три українські міста до 2026 року — чи можливо це

Представник ГУР Андрій Черняк. Фото: ГУР

У німецькій розвідці заявили, що Росія планує захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя до 2026 року. В ГУР підтвердили наміри ворога просунутися та захопити нові території України.

Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк у коментарі LIGA.net.

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За словами Черняка, в росіян є наміри просуватися та захоплювати нові міста України, проте ворог не має необхідних для цього військових ресурсів.

"Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають", — сказав він.

Зазначимо, що 14 грудня, під час пресконференції Путін заявив, що "мир настане лиш тоді, коли Росія досягне своєї мети", підтверджуючи небажання вести переговори з Україною.

Як пише видання, очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що росіяни не планують вести війну проти України у 2025 році.

"Планів вести війну у 2025 році у РФ станом на цю мить немає. У них також є проблеми. Справа не тільки в настроях суспільства, а й у ресурсах. Тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там необмежені. Можливо, трохи грубо прозвучить, але ми воюємо за чужі кошти, а вони — за свої. І свої кошти вони рахують, хоча здається, що ні. І дуже прискіпливо ", – зазначив він.

Нагадаємо, що 14 грудня видання Bild писало, що Росія планує активно просуватися на фронті найближчі два роки. Кремль розраховує на зниження підтримки Заходу та імітацію переговорів.

Раніше ми писали, що в Росії відбулася пресконференція Путіна про підсумки року. Кремлівський диктатор знову назвав Одесу історично "руським містом".

Крім того, що під час пресконференції президента РФ Володимира Путіна до нього звернувся двійник. Правда, ним виявилась не справжня людина, а згенероване через штучний інтелект зображення.