Дроны "Бобер" UJ-26 уже более года успешно уничтожают военные цели на территории РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль возле дрона "Бобер". Фото: Ukrainian world congress

Украинский дрон "Бобер" (UJ-26) стал одним из главных факторов, помогающих Главному управлению разведки Украины уничтожать важные цели и объекты на территории РФ. Этот дрон-камикадзе даже стал героем фильма об успешных операциях украинской разведки.

Об этом ГУР сообщает на своем Telegram-канале.

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Украинская разведка сообщает, что с помощью не только этого дрона, но и других средств поражения были уничтожены самолет А-50 в Таганроге, истребители СУ-57 и гордость Путина — РЛС "Воронеж".

Дроны-камикадзе "Бобер" уже больше года удачно действуют в умелых руках украинских операторов БпЛА с момента, как их продемонстрировали премьер-министру Денису Шмыгалю.

Кроме поражения российских стратегических объектов "Бобер" может служить и просто дроном-разведчиком. Также его приспособили и для коррекции огня артиллерии и нанесения ударов по наземным объектам.