Дрони "Бобер" UJ-26 вже понад рік успішно знищують військові цілі на території РФ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль біля дрона "Бобер". Фото: Ukrainian world congress

Український дрон "Бобер" (UJ-26) став одним із головних чинників, що допомагає Головному управлінню розвідку України знищувати важливі цілі та об'єкти на території РФ. Цей дрон-камікадзе навіть став героєм фільму про успішні операції української розвідки.

Про це ГУР повідомляє на своєму Telegram-каналі.

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Українська розвідка повідомляє, що за допомогою не тільки цього дрона, але й інших засобів ураження були знищені літак А-50 в Таганрозі, винищувачі СУ-57, та гордість Путіна — РЛС "Воронеж".

Дрони-камікадзе "Бобер" вже понад рік вдало діють в умілих руках українських операторів БпЛА з моменту, як їх продемонстрували прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

Окрім ураження російських стратегічних об'єктів "Бобер" може служити і просто дроном-розвідником. Також його пристосували і для коригування вогню артилерії та нанесення ударів по наземних об'єктах.