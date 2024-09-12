Бійці 3 ОШБр показали перші кадри роботи нового дрону-дракона

В Третій штурмовій показали кадри роботи нового дрону-дракона
12 вересня 2024 18:05
Робота нового дрону-дракона. Фото: скриншот
Україна продовжує розробляти та використовувати новітні дрони для ведення війни. Бійці Третьої штурмової бригади поділилися першими кадрами роботи БпЛА "у стилі лихого Вʼєтнаму".
Про це повідомила пресслужба бригади у четвер, 12 вересня.
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"Пахне як лакі страйк, як пекуча помста і як добре засмалена ворожа піхота", — зазначили в бригаді.
За наданою інформацією, новий дрон розпилює запальну суміш, знищуючи склади боєприпасів та ворожу піхоту, що перебувають в зелених зонах.
"Як це працює та результати ураження — у відео роботи бійців 1-го механізованого, 2-го штурмового та Батальйону безпілотних систем!", — йдеться в повідомлені.
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