Бойцы 3 ОШБр показали первые кадры работы нового дрона-дракона

Работа нового дрона-дракона. Фото: скриншот

Украина продолжает разрабатывать и использовать новые дроны для ведения войны. Бойцы Третьей штурмовой бригады поделились первыми кадрами работы БпЛА "в стиле лихого Вьетнама".

Об этом сообщила пресс-служба бригады в четверг, 12 сентября.

Читайте также:

Новый дрон-дракон

"Пахнет как лаки страйк, как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота", — отметили в бригаде.

По предоставленной информации, новый дрон распыляет зажигательную смесь, уничтожая находящиеся в зеленых зонах склады боеприпасов и вражескую пехоту.

"Как это работает и результаты поражения — в видео работы бойцов 1-го механизированного, 2-го штурмового и Батальона беспилотных систем!" — говорится в сообщении.