Бойцы 3 ОШБр показали первые кадры работы нового дрона-дракона

В Третьей штурмовой показали кадры работы нового дрона-дракона
Украина продолжает разрабатывать и использовать новые дроны для ведения войны. Бойцы Третьей штурмовой бригады поделились первыми кадрами работы БпЛА "в стиле лихого Вьетнама".
Об этом сообщила пресс-служба бригады в четверг, 12 сентября.
Новый дрон-дракон
"Пахнет как лаки страйк, как жгучая месть и как хорошо обжаренная вражеская пехота", — отметили в бригаде.
По предоставленной информации, новый дрон распыляет зажигательную смесь, уничтожая находящиеся в зеленых зонах склады боеприпасов и вражескую пехоту.
"Как это работает и результаты поражения — в видео работы бойцов 1-го механизированного, 2-го штурмового и Батальона беспилотных систем!" — говорится в сообщении.
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