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В ГУР рассказали, что во время операции в Крыму один военный попал в плен

13 октября 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ГУР рассказали, что во время операции в Крыму один военный попал в плен
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал о новых деталях операции спецназовцев ГУР в Крыму. По его словам, один из наших военных попал в плен к россиянам.

Об этом Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона.

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"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный, и потери несоразмерны с потерями противника", — отметил Юсов.

По его словам, освобождение оккупированных украинских территорий требует больших жертв со стороны наших защитников, в том числе спецназовцев. Юсов подчеркнул, что Украина сделает все возможное, чтобы каждый оказавшийся в плену украинский военнослужащий вернулся к родным.

"Над этим работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и, наконец, вся команда Сил безопасности и обороны. Украина продолжит и дальше делать все для того, чтобы деоккупировать наши территории и вернуть земли и людей", — добавил Юсов.

Также о заключении спецназа ГУР ранее сообщали росСМИ. Тогда украинская сторона эту информацию не подтверждала.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации подразделения специального назначения "Артан", которое высадилось на западном побережье Крымского полуострова, а также на Тендровской и Кинбурнской косах. Спецназовцы вступили в ожесточенное сражение с российскими оккупантами.

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