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У ГУР розповіли, що під час операції в Криму один військовий потрапив у полон

13 жовтня 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ГУР розповіли, що під час операції в Криму один військовий потрапив у полон
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів про нові деталі операції спецпризначенців ГУР в Криму. За його словами, один з наших військових потрапив у полон до росіян.

Про це Андрій Юсов повідомив в ефірі телемарафону.

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"Нових даних ми оприлюднювати не будемо, але так, можемо підтвердити, що є втрати, в тому числі є полонений, і втрати неспівмірні із втратами противника", — зазначив Юсов.

За його словами, звільнення окупованих українських територій вимагає великих жертв з боку наших оборонців, зокрема спецпризначенців. Юсов наголосив, що Україна зробить усе можливе, щоб кожен український військовослужбовець, який опинився в полоні, повернувся до рідних.

"Над цим працює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і зрештою вся команда Сил безпеки й оборони. Україна продовжить і далі робити все для того, щоби деокупувати наші території й повернути землі та людей", — додав Юсов.

Також про взяття в полон спецпризначенця ГУР раніше повідомляли росЗМІ. Тоді українська сторона цю інформацію не підтверджувала.

Нагадаємо, що в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію підрозділу спеціального призначення "Артан", який висадився на західному узбережжі Кримського півострова, а також на Тендрівській та Кінбурнській косах. Спецпризначенці вступили в запеклий бій з російськими окупантами.

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