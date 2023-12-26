Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне раздаются мощные взрывы — Прокудин показал видео arrow

В Херсоне раздаются мощные взрывы — Прокудин показал видео

26 декабря 2023 18:33
обновлено: 18:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Взрывы в Херсоне вечером, 26 декабря - что известно
Дым после взрыва. Фото иллюстративное. ФОто: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Херсоне прозвучали мощные взрывы. Это произошло вечером, 26 декабря.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

Читайте также:

Взрывы в Херсоне 26 декабря

Мрочко указал, что в городе звучат мощные взрывы. При этом он призвал местных жителей беречь себя и находиться в безопасных местах. 

скриншот
Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Местные паблики указывают, что в городе прозвучало несколько взрывов. Также они указывают, что предварительно есть прилет баллистики.

скриншот
Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот
скриншот
Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине вечером 26 декабря

По состоянию на 18:26 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта повітряних тривог
Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки захватчики 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ - 80x80

Закон о мобилизации интересует не всех депутатов — какой комитет ВР не будет рассматривать документ

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме