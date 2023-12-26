Взрывы в Херсоне вечером, 26 декабря - что известно

Дым после взрыва. Фото иллюстративное. ФОто: скриншот

В Херсоне прозвучали мощные взрывы. Это произошло вечером, 26 декабря.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне 26 декабря

Мрочко указал, что в городе звучат мощные взрывы. При этом он призвал местных жителей беречь себя и находиться в безопасных местах.

Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Местные паблики указывают, что в городе прозвучало несколько взрывов. Также они указывают, что предварительно есть прилет баллистики.

Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Взрывы в Херсоне. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине вечером 26 декабря

По состоянию на 18:26 карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: Карта воздушных тревог

Напомним, за прошедшие сутки захватчики 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.