Взрывы в Херсоне вечером, 26 декабря - что известно

В Херсоне раздаются мощные взрывы — Прокудин показал видео
26 декабря 2023 18:33
обновлено: 18:50
Дым после взрыва. Фото иллюстративное. ФОто: скриншот
В Херсоне прозвучали мощные взрывы. Это произошло вечером, 26 декабря.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Роман Мрочко.
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Взрывы в Херсоне 26 декабря
Мрочко указал, что в городе звучат мощные взрывы. При этом он призвал местных жителей беречь себя и находиться в безопасных местах.
Местные паблики указывают, что в городе прозвучало несколько взрывов. Также они указывают, что предварительно есть прилет баллистики.
Воздушная тревога в Украине вечером 26 декабря
По состоянию на 18:26 карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, за прошедшие сутки захватчики 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.
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