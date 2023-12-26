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У Херсоні лунають потужні вибухи — Прокудін показав відео

26 грудня 2023 18:33
оновлено: 18:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вибухи у Херсоні ввечері, 26 грудня – що відомо
Дим після вибуху. Фото ілюстративні. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Херсоні пролунали потужні вибухи. Це сталося увечері, 26 грудня.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Роман Мрочко.

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Вибухи у Херсоні 26 грудня

Мрочко зазначив, що у місті лунають потужні вибухи. При цьому він закликав місцевих жителів берегти себе та перебувати у безпечних місцях.

скріншот
Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Місцеві пабліки вказують, що у місті пролунало кілька вибухів. Також вони вказують, що попередньо є приліт балістики.

скріншот
Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот
скріншот
Вибухи у Херсоні. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні увечері 26 грудня

Станом на 18:26 карта повітряних тривог виглядає так:

Карта повітряних тривог
Карта повітряних тривог. Фото: Карта повітряних тривог

Нагадаємо, минулої доби загарбники 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений.

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