В Херсоне раздаются взрывы — РФ атакует центральный район города
Сегодня днем, 4 января, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атакуют центральный район города.
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Оккупанты обстреливают Херсон
"В Херсоне раздаются взрывы! Центральный район города под обстрелом со стороны российских оккупационных войск", — рассказал Мрочко.
Он призвал людей уйти в более безопасные места и не находиться на открытом пространстве.
Напомним, из-за вражеских российских обстрелов в Харькове увеличилось количество раненых и погибших. Захватчики атаковали город 2 января.
Также мы писали, что за последние 24 часа россияне осуществили обстрелы населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано более 260 атак.
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