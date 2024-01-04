В Херсоне раздаются взрывы — РФ атакует центральный район города

Последствия обстрела Херсона. Архивное фото: Херсонская ОВА

Сегодня днем, 4 января, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атакуют центральный район города.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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"В Херсоне раздаются взрывы! Центральный район города под обстрелом со стороны российских оккупационных войск", — рассказал Мрочко.

Он призвал людей уйти в более безопасные места и не находиться на открытом пространстве.

Пост начальника Херсонской городской военной администрации. Фото: скриншот

Напомним, из-за вражеских российских обстрелов в Харькове увеличилось количество раненых и погибших. Захватчики атаковали город 2 января.

Также мы писали, что за последние 24 часа россияне осуществили обстрелы населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано более 260 атак.