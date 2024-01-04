У Херсоні лунають вибухи — РФ атакує центральний район міста

Наслідки обстрілу Херсона. Архівне фото: Херсонська ОВА

Сьогодні вдень, 4 січня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакують центральний район міста.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Читайте також:

Окупанти обстрілюють Херсон

"У Херсоні лунають вибухи! Центральний район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ", — розповів Мрочко.

Він закликав людей піти в більш безпечні місця та не перебувати на відкритому просторі.

Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня.

Також ми писали, що за останні 24 години росіяни здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.