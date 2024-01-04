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У Херсоні лунають вибухи — РФ атакує центральний район міста

4 січня 2024 16:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсоні лунають вибухи — РФ атакує центральний район міста
Наслідки обстрілу Херсона. Архівне фото: Херсонська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вдень, 4 січня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакують центральний район міста.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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"У Херсоні лунають вибухи! Центральний район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ", — розповів Мрочко.

Він закликав людей піти в більш безпечні місця та не перебувати на відкритому просторі.

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Допис начальника Херсонської міської військової адміністрації. Фото: скриншот

Нагадаємо, через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня. 

Також ми писали, що за останні 24 години росіяни здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.

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