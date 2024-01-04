У Херсоні лунають вибухи — РФ атакує центральний район міста
Сьогодні вдень, 4 січня, у Херсоні пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакують центральний район міста.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Окупанти обстрілюють Херсон
"У Херсоні лунають вибухи! Центральний район міста під обстрілом з боку російських окупаційних військ", — розповів Мрочко.
Він закликав людей піти в більш безпечні місця та не перебувати на відкритому просторі.
Нагадаємо, через ворожий російський обстріл у Харкові збільшилася кількість поранених та загиблих. Загарбники атакували місто 2 січня.
Також ми писали, що за останні 24 години росіяни здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.
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