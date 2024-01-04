Обстріли Сумської області сьогодні 4 січня – зафіксовано понад 260 атак

Окупанти за день завдали 260 ударів по Сумщині — які руйнування
За останні 24 години росіяни здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.
Про це повідомляє поліція Сумської області.
Обстріл Сумської області
"Поліція документує наслідки обстрілів Сумщини військами Росії. Минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 260 ударів", — йдеться у повідомленні.
У поліції повідомили, що внаслідок обстрілу було поранено одного мирного жителя.
Також пошкодження отримали два житлові будинки, багатоповерхівка, три особисті автомобілі, магазин, нежитлова будівля на три поверхи та аптека.
Нагадаємо, що росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді Донецької області вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.
Крім того, російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загинула внаслідок ворожої атаки.
Читайте Новини.LIVE!