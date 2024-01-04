Обстріли Сумської області сьогодні 4 січня – зафіксовано понад 260 атак

Обстріл Сумської області Фото: поліція Сумської області

За останні 24 години росіяни здійснили обстріл населених пунктів у Сумській області. Зафіксовано понад 260 атак.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

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Обстріл Сумської області

"Поліція документує наслідки обстрілів Сумщини військами Росії. Минулої доби окупанти обстріляли населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 260 ударів", — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що внаслідок обстрілу було поранено одного мирного жителя.

Також пошкодження отримали два житлові будинки, багатоповерхівка, три особисті автомобілі, магазин, нежитлова будівля на три поверхи та аптека.

Ситуація у Сумській області. Фото: поліція Сумської області

Обстріл Сумської області Фото: поліція Сумської області

Обстріл Сумської області Фото: поліція Сумської області

Обстріл Сумської області Фото: поліція Сумської області

Нагадаємо, що росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді Донецької області вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий житель.

Крім того, російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загинула внаслідок ворожої атаки.