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Попадание дрона в дом на Сумщине — известно о двух погибших

1 января 2024 18:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Попадание дрона в дом на Сумщине — известно о двух погибших
Разбор завалов дома. Фото: МВД Украины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Эсманской громаде Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. В результате российского удара погибли два человека.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Так, в результате удара вражеского БпЛА от полученных травм в больнице скончалась 52-летняя женщина, а из-под завалов достали тело 40-летнего мужчины.

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Разбор завалов дома. Фото: МВД Украины

Известно еще об одной раненой женщине.

На месте удара работает полиция, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрела.

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Разбор завалов дома. Фото: МВД Украины
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Скриншот поста МВД Украины

Ранее мы писали, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Кроме того, российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.

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