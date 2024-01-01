Попадание дрона в дом на Сумщине — известно о двух погибших
В Эсманской громаде Сумской области вражеский беспилотник Shahed-136 попал в двухэтажный дом. В результате российского удара погибли два человека.
Об этом сообщает МВД Украины.
Дрон попал в дом на Сумщине
Так, в результате удара вражеского БпЛА от полученных травм в больнице скончалась 52-летняя женщина, а из-под завалов достали тело 40-летнего мужчины.
Известно еще об одной раненой женщине.
На месте удара работает полиция, спасатели и медики, продолжается ликвидация последствий обстрела.
Ранее мы писали, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.
Кроме того, российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.
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