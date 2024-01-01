Влучання дрона у будинок на Сумщині — відомо про двох загиблих

Розбір завалів будинку. Фото: МВС України

У Есманській громаді Сумської області ворожий безпілотник Shahed-136 влучив у двоповерховий будинок. Внаслідок російського удару загинули дві людини.

Про це повідомляє МВС України.

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Так, унаслідок удару ворожого БпЛА від отриманих травм у лікарні померла 52-річна жінка, а з-під завалів дістали тіло 40-річного чоловіка.

Розбір завалів будинку. Фото: МВС України

Відомо про ще одну поранену жінку.

Наразі на місці удару працює поліція, рятувальники та медики, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Розбір завалів будинку. Фото: МВС України

Скриншот допису МВС України

Раніше ми писали, що росіяни вдарили з артилерії по Торецькій громаді на Донеччині вдень 1 січня. Внаслідок атаки загинув місцевий мешканець.

Крім того, російська армія обстріляла житловий будинок у Велетенському на Херсонщині. Відомо про одну жінку, яка загибла внаслідок ворожої атаки.