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Оккупанты за день нанесли 260 ударов по Сумщине — какие разрушения

4 января 2024 12:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Обстрелы Сумской области сегодня 4 января - зафиксировано более 260 атак
Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние 24 часа россияне осуществили обстрелы населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано более 260 атак.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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"Полиция документирует последствия обстрелов Сумщины войсками России. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитывается 260 ударов", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате обстрелов был ранен один мирный житель. 

Также повреждения получили два жилых дома, многоэтажка, три личных автомобиля, магазин, нежилое здание в три этажа и аптека.

Обстрелы
Ситуация в Сумской области. Фото: полиция Сумской области
Обстрелы
Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области
Обстрелы
Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области
Обстрелы
Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области

Напомним, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Кроме того, российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.

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