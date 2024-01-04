Обстрелы Сумской области сегодня 4 января - зафиксировано более 260 атак

Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области

За последние 24 часа россияне осуществили обстрелы населенных пунктов в Сумской области. Зафиксировано более 260 атак.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

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"Полиция документирует последствия обстрелов Сумщины войсками России. За прошедшие сутки оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области. В общей сложности насчитывается 260 ударов", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что в результате обстрелов был ранен один мирный житель.

Также повреждения получили два жилых дома, многоэтажка, три личных автомобиля, магазин, нежилое здание в три этажа и аптека.

Ситуация в Сумской области. Фото: полиция Сумской области

Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области

Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области

Обстрел Сумской области. Фото: полиция Сумской области

Напомним, что россияне ударили из артиллерии по Торецкой громаде Донецкой области днем 1 января. В результате атаки погиб местный житель.

Кроме того, российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском на Херсонщине. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.