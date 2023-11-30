Взрывы в Херсоне сейчас 30 ноября — угроза удара БпЛА

Дым поднимается после взрыва в городе ночью. Фото: росСМИ

Взрывы в Херсоне сейчас, 30 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Так, на юге продолжается угроза применения авиации врага и ударных БпЛА.

О взрывах в Херсоне сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Херсоне сейчас 30 ноября

В Херсоне прогремели взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Херсон"

В настоящее время в ряде южных и восточных областей продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе авиации и "шахедов".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что опасность на юге продолжается. Воздушная тревога длится из-за ударных БпЛА около 22:00.