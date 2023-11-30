Взрывы в Херсоне сейчас 30 ноября — угроза удара БпЛА

В Херсоне прогремели взрывы — угроза удара БпЛА
30 ноября 2023 23:07
обновлено: 23:16
Дым поднимается после взрыва в городе ночью. Фото: росСМИ
Взрывы в Херсоне сейчас, 30 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Так, на юге продолжается угроза применения авиации врага и ударных БпЛА.
О взрывах в Херсоне сообщают местные СМИ.
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Взрывы в Херсоне сейчас 30 ноября
В Херсоне прогремели взрывы.
В настоящее время в ряде южных и восточных областей продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе авиации и "шахедов".
Напомним, что опасность на юге продолжается. Воздушная тревога длится из-за ударных БпЛА около 22:00.
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