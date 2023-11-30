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В Херсоне прогремели взрывы — угроза удара БпЛА

30 ноября 2023 23:07
обновлено: 23:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Херсоне сейчас 30 ноября — угроза удара БпЛА
Дым поднимается после взрыва в городе ночью. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Херсоне сейчас, 30 ноября, раздались во время воздушной тревоги. Так, на юге продолжается угроза применения авиации врага и ударных БпЛА.

О взрывах в Херсоне сообщают местные СМИ.

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В Херсоне прогремели взрывы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Херсон"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Суспільне Херсон"

В настоящее время в ряде южных и восточных областей продолжается воздушная тревога. Военные предупреждают об угрозе авиации и "шахедов".

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 30 ноября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что опасность на юге продолжается. Воздушная тревога длится из-за ударных БпЛА около 22:00.

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