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У Херсоні прогриміли вибухи — загроза удару БпЛА

30 листопада 2023 23:07
оновлено: 23:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Херсоні зараз 30 листопада — загроза удару БпЛА
Дим підіймається після вибуху в місті вночі. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Херсоні зараз, 30 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Так, у на півдні триває загроза застосування авіації ворога та ударних БпЛА.

Про вибухи в Херсоні повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Херсоні зараз 30 листопада

Зазначається, що в Херсоні прогриміли вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Херсон"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Херсон"

Наразі в низці південних та східних областей триває повітряна тривога. Військові попереджають про загрозу авіації та "шахедів". 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 30 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що небезпека на півдні триває. Повітряна тривога продовжується через ударні БпЛА близько з 22:00.

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