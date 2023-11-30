Вибухи в Херсоні зараз 30 листопада — загроза удару БпЛА

У Херсоні прогриміли вибухи — загроза удару БпЛА
30 листопада 2023 23:07
оновлено: 23:16
Дим підіймається після вибуху в місті вночі. Фото: росЗМІ
Вибухи в Херсоні зараз, 30 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Так, у на півдні триває загроза застосування авіації ворога та ударних БпЛА.
Про вибухи в Херсоні повідомляють місцеві ЗМІ.
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Вибухи в Херсоні зараз 30 листопада
Зазначається, що в Херсоні прогриміли вибухи.
Наразі в низці південних та східних областей триває повітряна тривога. Військові попереджають про загрозу авіації та "шахедів".
Нагадаємо, що небезпека на півдні триває. Повітряна тривога продовжується через ударні БпЛА близько з 22:00.
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