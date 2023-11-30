Вибухи в Херсоні зараз 30 листопада — загроза удару БпЛА

Дим підіймається після вибуху в місті вночі. Фото: росЗМІ

Вибухи в Херсоні зараз, 30 листопада, пролунали під час повітряної тривоги. Так, у на півдні триває загроза застосування авіації ворога та ударних БпЛА.

Про вибухи в Херсоні повідомляють місцеві ЗМІ.

Читайте також:

Вибухи в Херсоні зараз 30 листопада

Зазначається, що в Херсоні прогриміли вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Херсон"

Наразі в низці південних та східних областей триває повітряна тривога. Військові попереджають про загрозу авіації та "шахедів".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що небезпека на півдні триває. Повітряна тривога продовжується через ударні БпЛА близько з 22:00.