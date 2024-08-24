В Херсоне 24 августа раздались взрывы - что известно

Дым после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ

В Херсоне днем, 24 августа, раздались взрывы. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.

Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".

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По информации от воздушных сил, наблюдается угроза применения баллистических ракет с южного направления.

Скриншот сообщения ВС ВСУ

По состоянию на 12.07 угрозы для региона нет. Сейчас воздушная тревога продолжается в Сумской и Донецкой областях.