В Херсоне 24 августа раздались взрывы - что известно

В Херсоне прогремели мощные взрывы — что известно
24 августа 2024 11:51
Дым после взрыва. Иллюстративное фото: росСМИ
В Херсоне днем, 24 августа, раздались взрывы. Сообщается об угрозе применения баллистических ракет из Крыма.
Об этом сообщают корреспонденты "Суспільного мовлення".
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По информации от воздушных сил, наблюдается угроза применения баллистических ракет с южного направления.
По состоянию на 12.07 угрозы для региона нет. Сейчас воздушная тревога продолжается в Сумской и Донецкой областях.
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