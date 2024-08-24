Армия России ударила по Херсону - есть жертвы

Россияне из минометов ударили по Херсону — есть погибшая
В ночь на субботу, 24 августа, российские военные из минометов обстреляли Херсон. В результате обстрела есть жертвы.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.
Последствия обстрела Херсона
По информации правоохранителей, россияне совершили обстрел областного центра около 02:50 утра.
Отмечается, что оккупанты ударили из минометов.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина, которая находилась дома. Также из-за утреннего обстрела Антоновки травмирован 63-летний местный житель", — говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
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