Армия России ударила по Херсону - есть жертвы

Спасатели ликвидируют последствия удара. Иллюстративное фото: ГСЧС

В ночь на субботу, 24 августа, российские военные из минометов обстреляли Херсон. В результате обстрела есть жертвы.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Херсонской области.

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Последствия обстрела Херсона

По информации правоохранителей, россияне совершили обстрел областного центра около 02:50 утра.

Отмечается, что оккупанты ударили из минометов.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получила 62-летняя женщина, которая находилась дома. Также из-за утреннего обстрела Антоновки травмирован 63-летний местный житель", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.