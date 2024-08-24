Армія Росії вдарила по Херсону — є жертви

Рятувальники ліквідовують наслідки удару. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на суботу, 24 серпня, російські військові з мінометів обстріляли Херсон. У результаті обстрілу є жертви.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Херсонської області.

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Наслідки обстрілу Херсона

За інформацією правоохоронців, росіяни здійснили обстріл обласного центру близько 02:50 ранку.

Зазначається, що окупанти вдарили з мінометів.

"Травми, несумісні із життям, отримала 62-річна жінка, яка перебувала вдома. Також через ранковий обстріл Антонівки травмовано 63- річного місцевого жителя", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаї війни, поєднаного з умисним убивством.