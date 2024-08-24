Військові 3 ОШБр поділилися що дратує військових від цивільних

Бійці 3-ї ОШБр "Процент" (ліворуч) "Дацик" (праворуч) та на інтерв'ю. Фото: скриншот

Військові 3-ї ОШБр висловились щодо заяв українців про перемир'я. Бійці заявили, що у людей вочевидь коротка пам'ять, якщо вони дозволяють собі такі висловлювання. Окрім того, вони поділилися, яку помилку військове керівництво робить стосовно до бійців.

Про це розповіли військові з позивними "Дацик" та "Процент" під час подкасту "Штурмовий подкаст".

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Люди швидко забули Бучу

Військовий з позивним "Процент" розкритикував українців, які говорять про доцільність переговорів з Росією про закінчення війни. Він сказав, що у людей "коротка пам'ять", якщо вони забули про військові злочини Росії.

"Це не порівняти те, яке навантаження на війні і цивільному житті. Мене харить те, що третій рік війни пішов, а ти зустрічаєш людей, а вони такі треба договоритись. Я кажу з ким ви зібралися договоритися. У людей дуже коротка пам’ять: вони забули, що було в Бучі, в Ізюмі, в багатьох містах. Забули ексгумацію тіл, подивіться відосіки вони всі збереглися. Коли дітей зґвалтованих викопують, жінок", — сказав військовий.

Він додав, що масові вбивства українців неминучі, якщо ворог піде далі.

Однак, несправедливість панує і серед військових. Боєць з позивим "Дацик" заявив, що командування нерідко "шкодує" нагород для захисників, які мали реальні бойові заслуги.

"Головнокомандуючим можна добитися нагород, а пацанам за мужність дати чи за військову службу — це дуже складно. Це вже не рахуючи Героя України. Хоча в нас в бригаді дуже багато достойних хлопців, які мали б отримати Героя (Героя України. — Ред.) ще при житті. Просто у мене є молоді пацани, які попроходили там пі***ц, вони по десять разів прощалися з життям, а в нього в кращому випадку якийсь Золотий хрест або ще якась відзнака. І людина, яка далеко не воювала, має медалі, це несправедливо, а хлопців треба мотивувати, заохочувати, щоб була мотивація далі працювати", — поділився "Дацик".