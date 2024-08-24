Военные 3 ОШБр поделились раздражающими военных от гражданских

Бойцы 3-й ОШБр "Процент" (слева) "Дацик" (справа) и на интервью. Фото: скриншот

Военные 3-и ОШБр высказались по поводу заявлений украинцев о перемирии. Бойцы заявили, что у людей очевидно короткая память, если они позволяют себе такие высказывания. Кроме того, они поделились, какую ошибку военное руководство совершает по отношению к бойцам.

Об этом рассказали военные с позывными "Дацик" и "Процент" во время подкаста "Штурмовой подкаст".

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Военный с позывным "Процент" подверг критике украинцев, которые говорят о целесообразности переговоров с Россией об окончании войны. Он сказал, что у людей "короткая память", если они забыли о военных преступлениях России.

"Это не сравнить то, какая нагрузка на войне и гражданской жизни. Меня харит то, что третий год войны пошел, а ты встречаешь людей, а они такие надо договориться. Я говорю с кем вы собрались договориться. У людей очень короткая память: они забыли, что было в Буче, в Изюме, во многих городах. Забыли эксгумацию тел, посмотрите видосики они все сохранились. Когда детей изнасилованных выкапывают, женщин", — сказал военный.

Он добавил, что массовые убийства украинцев неизбежны, если враг пойдет дальше.

Однако несправедливость царит и среди военных . Боец с позывным "Дациком" заявил, что командование нередко "жалеет" наград для защитников, имевших реальные боевые заслуги.

"Главнокомандующим можно добиться наград, а пацанам за мужество дать или за военную службу - это очень сложно. Это уже не считая Героя Украины. Хотя у нас в бригаде очень много достойных ребят, которые должны были бы получить Героя (Героя Украины. - Ред.) еще при жизни. Просто у меня есть молодые пацаны, которые попроходили там пи***ц, они по десять раз прощались с жизнью, а у него в лучшем случае какой-то Золотой крест или еще какая-то награда. И человек, который далеко не воевал, имеет медали, это несправедливо, а ребят надо мотивировать, поощрять, чтобы была мотивация дальше работать", — поделился "Дацик".