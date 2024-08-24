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У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо

24 серпня 2024 11:51
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Херсоні 24 серпня пролунали вибухи — що відомо
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У Херсоні вдень, 24 серпня, пролунали вибухи. Повідомляють про загрозу застосування балістичних ракет з Криму.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення". 

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За інформацією від Повітряних сил, спостерігається загроза застосування балістичних ракет з південного напрямку. 

вибухи в херсон 24 серпня
Скриншот допису ПС ЗСУ

Cтаном на 12:07 загрози для регіону немає. Наразі повітряна тривога триває у Сумській та Донецькій областях. 

херсон вибухи
Джерело: alerts.in.ua

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