У Херсоні 24 серпня пролунали вибухи — що відомо

Дим після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Херсоні вдень, 24 серпня, пролунали вибухи. Повідомляють про загрозу застосування балістичних ракет з Криму.

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".

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За інформацією від Повітряних сил, спостерігається загроза застосування балістичних ракет з південного напрямку.

Скриншот допису ПС ЗСУ

Cтаном на 12:07 загрози для регіону немає. Наразі повітряна тривога триває у Сумській та Донецькій областях.