У Херсоні 24 серпня пролунали вибухи — що відомо

У Херсоні пролунали потужні вибухи — що відомо
24 серпня 2024 11:51
Дим після вибуху. Ілюстративне фото: росЗМІ
У Херсоні вдень, 24 серпня, пролунали вибухи. Повідомляють про загрозу застосування балістичних ракет з Криму.
Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного мовлення".
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За інформацією від Повітряних сил, спостерігається загроза застосування балістичних ракет з південного напрямку.
Cтаном на 12:07 загрози для регіону немає. Наразі повітряна тривога триває у Сумській та Донецькій областях.
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