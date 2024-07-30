Взрывы в Херсоне 30 июля – в городе не объявляли тревоги

В Херсоне раздались взрывы
Взрывы в Херсоне раздались 30 июля. В городе и области воздушная тревога не объявлена.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Херсоне 30 июля
Сегодня около 10:35 в Херсоне раздалось несколько взрывов.
В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлена, а местные власти не комментировали ситуацию.
Удары оккупантов по Украине
Напомним, 28 июля россияне ударили снарядом по многоэтажке в Херсоне. Под вражеский удар попал Корабельный район города. В результате атаки погибла женщина.
Добавим, за прошедшие сутки оккупанты ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.
Кроме того, захватчики терроризировали Запорожье. За последние сутки они ударили по региону 440 раз. Под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов.
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