Взрывы в Херсоне 30 июля – в городе не объявляли тревоги

Последствия ударов по Херсону. Архивное фото: t.me/olexandrprokudin

Взрывы в Херсоне раздались 30 июля. В городе и области воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне 30 июля

Сегодня около 10:35 в Херсоне раздалось несколько взрывов.

В настоящее время в городе и области воздушная тревога не объявлена, а местные власти не комментировали ситуацию.

Воздушная тревога в Украине на 10:35. Фото: alerts.in.ua

Удары оккупантов по Украине

Напомним, 28 июля россияне ударили снарядом по многоэтажке в Херсоне. Под вражеский удар попал Корабельный район города. В результате атаки погибла женщина.

Добавим, за прошедшие сутки оккупанты ударили по Харьковской области 513 раз. Это новый антирекорд обстрелов и самый высокий показатель за все время войны.

Кроме того, захватчики терроризировали Запорожье. За последние сутки они ударили по региону 440 раз. Под вражеским огнем находились 12 населенных пунктов.