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В Херсоне раздались взрывы: что известно

14 октября 2023 06:27
обновлено: 06:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрыв в Херсоне сегодня 14 октября: что известно
Дым после взрыва утром в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Сегодня, 14 октября, в Херсоне около половины седьмого раздались взрывы . В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрыв в Херсоне сегодня 14 октября

Обновлено 06:30. В Херсоне прогремели взрывы.

Взрывы в Херсоне
Источник: t.me/suspilnekherson

Пока власти эту информацию никак не комментировали. Ждем официальную информацию.

Также карта Украины белоснежная, за исключением временно оккупированных Луганской области и Крыма.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 14 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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