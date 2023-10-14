Взрыв в Херсоне сегодня 14 октября: что известно

В Херсоне раздались взрывы: что известно
14 октября 2023 06:27
обновлено: 06:43
Дым после взрыва утром в городе. Фото: google.com
Сегодня, 14 октября, в Херсоне около половины седьмого раздались взрывы . В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.
Об этом сообщают местные СМИ.
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Взрыв в Херсоне сегодня 14 октября
Обновлено 06:30. В Херсоне прогремели взрывы.
Пока власти эту информацию никак не комментировали. Ждем официальную информацию.
Также карта Украины белоснежная, за исключением временно оккупированных Луганской области и Крыма.
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