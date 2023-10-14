Взрыв в Херсоне сегодня 14 октября: что известно

Дым после взрыва утром в городе. Фото: google.com

Сегодня, 14 октября, в Херсоне около половины седьмого раздались взрывы . В настоящее время воздушная тревога в области не объявлена.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрыв в Херсоне сегодня 14 октября

Обновлено 06:30. В Херсоне прогремели взрывы.

Источник: t.me/suspilnekherson

Пока власти эту информацию никак не комментировали. Ждем официальную информацию.

Также карта Украины белоснежная, за исключением временно оккупированных Луганской области и Крыма.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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