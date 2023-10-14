Вибух у Херсоні сьогодні 14 жовтня: що відомо

Дим після вибуху зранку в місті. Фото: google.com

Сьогодні, 14 жовтня, в Херсоні близько о пів на сьому пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибух у Херсоні сьогодні 14 жовтня

Оновлено 06:30. У Херсоні прогриміли вибухи.

Джерело: t.me/suspilnekherson

Поки що влада цю інформацію ніяк не коментувала. Чекаємо на офіційну інформацію.

Також наразі мапа України білосніжна, за винятком тимчасово окупованих Луганської області та Криму.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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