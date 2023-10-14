Вибух у Херсоні сьогодні 14 жовтня: що відомо

У Херсоні пролунали вибухи: що відомо
14 жовтня 2023 06:27
оновлено: 06:43
Дим після вибуху зранку в місті. Фото: google.com
Сьогодні, 14 жовтня, в Херсоні близько о пів на сьому пролунали вибухи. Наразі повітряна тривога в області не оголошена.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
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Оновлено 06:30. У Херсоні прогриміли вибухи.
Поки що влада цю інформацію ніяк не коментувала. Чекаємо на офіційну інформацію.
Також наразі мапа України білосніжна, за винятком тимчасово окупованих Луганської області та Криму.
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