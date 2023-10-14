Повітряна тривога зараз 14 жовтня: загроза ракетного удару в низці областей

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

В Україні сьогодні, 14 жовтня, близько 5:00 почала ширитись повітряна тривога. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 05:03. Військові попереджають про загрозу ракетного обстрілу на сході країни.

Джерело: t.me/kpszsu

Таким чином повітряна тривога поширилася на Полтавську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:31. Повітряні сили повідомляють про загрозу авіаційного озброєння в низці південних областей, а саме в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційного озброєння", — зазначають військові.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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