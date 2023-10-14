Повітряна тривога зараз 14 жовтня: загроза ракетного удару в низці областей

У низці областей загроза ракетного удару: повітряна тривога
В Україні сьогодні, 14 жовтня, близько 5:00 почала ширитись повітряна тривога. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях ракетна небезпека.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Повітряна тривога зараз 14 жовтня
Оновлено 05:03. Військові попереджають про загрозу ракетного обстрілу на сході країни.
Таким чином повітряна тривога поширилася на Полтавську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області.
Оновлено 05:31. Повітряні сили повідомляють про загрозу авіаційного озброєння в низці південних областей, а саме в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційного озброєння", — зазначають військові.
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