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У низці областей загроза ракетного удару: повітряна тривога

14 жовтня 2023 05:01
оновлено: 05:34
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога зараз 14 жовтня: загроза ракетного удару в низці областей
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні сьогодні, 14 жовтня, близько 5:00 почала ширитись повітряна тривога. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях ракетна небезпека.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Повітряна тривога зараз 14 жовтня

Оновлено 05:03. Військові попереджають про загрозу ракетного обстрілу на сході країни.

Небезпека ракетного удару
Джерело: t.me/kpszsu

Таким чином повітряна тривога поширилася на Полтавську, Харківську, Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 14 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:31. Повітряні сили повідомляють про загрозу авіаційного озброєння в низці південних областей, а саме в Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.

"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційного озброєння", — зазначають військові.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 14 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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