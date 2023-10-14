Воздушная тревога сейчас 14 октября: угроза ракетного удара в ряде областей

Ракета взлетает в небо. Фото: google.com

В Украине сегодня, 14 октября, около 5:00 начала распространяться воздушная тревога. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Воздушная тревога сейчас 14 октября

Обновлено 05:03. Военные предупреждают об угрозе ракетных обстрелов на востоке страны.

Источник: t.me/kpszsu

Таким образом, воздушная тревога распространилась на Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:31. Воздушные силы сообщают об угрозе авиационного вооружения в ряде южных областей, а именно в Николаевской, Херсонской и Запорожской.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения" , - отмечают военные.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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