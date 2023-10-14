Воздушная тревога сейчас 14 октября: угроза ракетного удара в ряде областей

В ряде областей угроза ракетного удара: воздушная тревога
В Украине сегодня, 14 октября, около 5:00 начала распространяться воздушная тревога. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях ракетная опасность.
Об этом сообщают Воздушные силы .
Воздушная тревога сейчас 14 октября
Обновлено 05:03. Военные предупреждают об угрозе ракетных обстрелов на востоке страны.
Таким образом, воздушная тревога распространилась на Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.
Обновлено 05:31. Воздушные силы сообщают об угрозе авиационного вооружения в ряде южных областей, а именно в Николаевской, Херсонской и Запорожской.
"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения" , - отмечают военные.
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