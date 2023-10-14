Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ряде областей угроза ракетного удара: воздушная тревога arrow

В ряде областей угроза ракетного удара: воздушная тревога

14 октября 2023 05:01
обновлено: 05:34
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога сейчас 14 октября: угроза ракетного удара в ряде областей
Ракета взлетает в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине сегодня, 14 октября, около 5:00 начала распространяться воздушная тревога. В Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и других областях ракетная опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы .

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 14 октября

Обновлено 05:03. Военные предупреждают об угрозе ракетных обстрелов на востоке страны.

Опасность ракетного удара
Источник: t.me/kpszsu

Таким образом, воздушная тревога распространилась на Полтавскую, Харьковскую, Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 14 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:31. Воздушные силы сообщают об угрозе авиационного вооружения в ряде южных областей, а именно в Николаевской, Херсонской и Запорожской.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационного вооружения" , - отмечают военные.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 14 октября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

None

На авто для ВСУ меньше, чем на снос дома: бюджет Черновцов на армию в 2023 году

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз