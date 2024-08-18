Взрывы в Киеве утром 18 августа – что известно о вражеской атаке

Запуск ракеты. Фото иллюстративное: nationalinterest.org

Взрывы раздались в Киеве сейчас, рано утром в воскресенье, 18 августа. В Киевской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что в направлении Киевской области летит скоростная цель. В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО.

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Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 04:30. В Воздушных Силах ВС Украины предупредили об угрозе применения ударных БпЛА. В 04:59 стало известно, что в сторону Киевской области направляется скоростная цель. Тогда же была объявлена тревога в Киеве. Почти сразу после этого в столице прогремели взрывы. В 05:06 стало известно о новой цели в сторону Киева, а через несколько минут в городе прогремели повторные взрывы.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

В Киевской ОВА отметили, что продолжается ракетная атака и в регионе работают силы ПВО. Граждан призывали соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу военнослужащих, а также до отбоя оставаться в укрытиях.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что ПВО работает в области на подступах к Киеву.

Скриншот сообщения КМВА

Информации о последствиях этой атаки пока нет.