Армия России обстреляла Мирноград — есть попадание в многоэтажку и много жертв

Россия ударила по многоэтажке и супермаркету в Мирнограде — есть погибший и раненые
В субботу, 17 августа, армия России совершила очередное военное преступление, ударив по гражданской инфраструктуре в Мирнограде Донецкой области. Разрушена многоэтажка.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Facebook.
Удар по Мирнограду
По словам главы ОВА, россияне попали в недостроенную девятиэтажку.
Филашкин отметил, что в результате обстрела один человек погиб, есть и раненые.
"В настоящее время известно об одном погибшем и четырех раненых", — говорится в сообщении.
Чиновник добавил, что количество пострадавших может возрасти.
"Вероятно, есть и другие пострадавшие. Эту информацию устанавливаем", — подчеркнул Филашкин.
Он уточнил, что в настоящее время идет спасательная операция.
"Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!" — подытожил глава ОВА.
По информации местных Telegram-каналов, также частично разрушен супермаркет "АТБ".
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