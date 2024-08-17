Армия России обстреляла Мирноград — есть попадание в многоэтажку и много жертв

Россияне ударили по многоэтажке в Мирнограде. Фото: Telegram-каналы

В субботу, 17 августа, армия России совершила очередное военное преступление, ударив по гражданской инфраструктуре в Мирнограде Донецкой области. Разрушена многоэтажка.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Facebook.

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По словам главы ОВА, россияне попали в недостроенную девятиэтажку.

Филашкин отметил, что в результате обстрела один человек погиб, есть и раненые.

"В настоящее время известно об одном погибшем и четырех раненых", — говорится в сообщении.

Чиновник добавил, что количество пострадавших может возрасти.

"Вероятно, есть и другие пострадавшие. Эту информацию устанавливаем", — подчеркнул Филашкин.

Он уточнил, что в настоящее время идет спасательная операция.

"Будьте ответственны! Эвакуируйтесь!" — подытожил глава ОВА.

По информации местных Telegram-каналов, также частично разрушен супермаркет "АТБ".