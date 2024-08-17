Окупанти з РСЗВ Смерч обстріляли Краматорськ — під завалами будинку опинилася людина

Армія РФ завдала серію ударів по Краматорську — під завалами шукають постраждалого
У суботу окупанти накрили Краматорськ вогнем з РСЗВ "Смерч". Зруйновано житловий будинок, під завалами шукають людину. Також пошкоджено газогін.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у суботу, 17 серпня.
Наслідки обстрілу Краматорська
Про серію вибухів у Краматорську Вадим Філашкін повідомив близько 13:00. Російські ракети влучили у двоповерховий житловий будинок та промзону. Уламками пошкоджено газогін.
"Краматорськ під ворожим вогнем — у місті пролунали п'ять вибухів. Одна з ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід", — написав голова Донецької ОВА.
Наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами. Рятувальники намагаються дістати постраждалого.
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