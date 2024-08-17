Окупанти з РСЗВ Смерч обстріляли Краматорськ — під завалами будинку опинилася людина

Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

У суботу окупанти накрили Краматорськ вогнем з РСЗВ "Смерч". Зруйновано житловий будинок, під завалами шукають людину. Також пошкоджено газогін.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у суботу, 17 серпня.

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Наслідки обстрілу Краматорська

Про серію вибухів у Краматорську Вадим Філашкін повідомив близько 13:00. Російські ракети влучили у двоповерховий житловий будинок та промзону. Уламками пошкоджено газогін.

"Краматорськ під ворожим вогнем — у місті пролунали п'ять вибухів. Одна з ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід", — написав голова Донецької ОВА.

Наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами. Рятувальники намагаються дістати постраждалого.