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Армія РФ завдала серію ударів по Краматорську — під завалами шукають постраждалого

17 серпня 2024 15:37
Галина Шподарева - редактор
Окупанти з РСЗВ Смерч обстріляли Краматорськ — під завалами будинку опинилася людина
Наслідки обстрілу Краматорська. Фото: Вадим Філашкін/Telegram
Галина Шподарева - редактор

У суботу окупанти накрили Краматорськ вогнем з РСЗВ "Смерч". Зруйновано житловий будинок, під завалами шукають людину. Також пошкоджено газогін. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram у суботу, 17 серпня. 

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Допис Вадима Філашкіна. Фото: скриншот

Наслідки обстрілу Краматорська

Про серію вибухів у Краматорську Вадим Філашкін повідомив близько 13:00. Російські ракети влучили у двоповерховий житловий будинок та промзону. Уламками пошкоджено газогін.

"Краматорськ під ворожим вогнем — у місті пролунали п'ять вибухів. Одна з ракет РСЗВ "Смерч" влучила у двоповерхівку, інші — у промзону. Уламками пошкоджено газопровід", — написав голова Донецької ОВА. 

Наразі відомо про одну людину, яка перебуває під завалами. Рятувальники намагаються дістати постраждалого.

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війна ДСНС Донецька область обстріли рятувальники Краматорськ війна в Україні жертви

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