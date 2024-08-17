Оккупанты из РСЗО Смерч обстреляли Краматорск — под завалами дома оказался человек

Последствия обстрела Краматорска. Фото: Вадим Филашкин/Telegram

В субботу оккупанты накрыли Краматорским огнем из РСЗО "Смерч". Разрушен жилой дом, под завалами ищут человека. Также поврежден газопровод.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram в субботу, 17 августа.

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Последствия обстрела Краматорска

О серии взрывов в Краматорске Вадим Филашкин сообщил около 13:00. Российские ракеты попали в двухэтажный жилой дом и промзону. Обломками поврежден газопровод.

"Краматорск под вражеским огнем — в городе прогремели пять взрывов. Одна из ракет РСЗО "Смерч" попала в двухэтажку, другие — в промзону. Обломками поврежден газопровод", — написал глава Донецкой ОВА.

Теперь известно об одном человеке, который находится под завалами. Спасатели пытаются извлечь пострадавшего.